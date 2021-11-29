ترشح سيف الإسلام لازال معلقًا

29 نوفمبر، 2021 1:35 م
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محكمة سبها أرجأت الأحد عقد جلسة للنظر في الطعن
محكمة سبها أرجأت الأحد عقد جلسة للنظر في الطعن

أخبار ليبيا24

لا زال مصير ترشح، سيف الإسلام القذافي، مُعلقًا بعدما أرجأت محكمة سبها النظر في الطعن المقدم من قبله ضد قرار استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

وأرجأت محكمة سبها الأحد عقد جلسة للنظر في الطعن بعد تغيب أحد أعضاء الهيئة القضائية عن الجلسة، وذلك بعدما كان من المقرر حسم قانونية ترشح سيف الإسلام القذافي.

وغادر محامي القذافي قاعة المحكمة بعد إرجاء القضاة جلسة النظر في الطعن المقدم رفض ترشحه.

وتقدم الفريق القانوني لسيف الإسلام بطلب الطعن منذ الخميس الماضي. لكن المحكمة لم تنظر في الطعن بسبب تعرضها لاجتياح مسلح من قبل رافضين لترشح القذافي.

وطوّق الجيش الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، وذلك لتأمينها بعد تعرضها إلى هجوم مسلح الخميس الماضي.

وأكد عناصر الشرطة القضائية من داخل محكمة استئناف سبها، على استتباب الأمن داخل المحكمة ومحيطها. جاء ذلك في مقطع فيديو متداول اليوم من داخل المحكمة.

 

 

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29 نوفمبر، 2021 1:35 م
6

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