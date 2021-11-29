بهدف دون مقابل الأهلي طرابلس يخسر أمام الملعب المالي

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فقد الأهلي طرابلس مواجهته ، أمام مضيفه الملعب المالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي احتضنها ستاد موديبو كيتا بالعاصمة المالية باماكو، مساء أمس الأحد.

هدف الملعب المالي الوحيد في المباراة – ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 مكرر من مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية – جاء في الدقيقة الأخيرة 45 من شوط اللقاء الأول بواسطة ديس سيسوكو.

وسيلتقي الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا إيابا في الخامس من ديسمبر المقبل على حسم بطاقة العبور لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى الأهلي طرابلس خلال لقاء الإياب تعويض فارق الهدف للتأهل.