انفوجرافيك| أقوى 5 احتياطيات غاز طبيعي في أفريقيا.. 3 دول عربية في القائمة

أخبار ليبيا24

أظهر تقرير حول احتياطات الغاز الطبيعي في أفريقيا أن نيجيريا هي أكبر الدول الأفريقية احتياطًا للغاز الطبيعي، بينما حلّت ليبيا في المرتبة الرابعة.

وأوضح التقرير، أن من بين أقوى 5 احتياطيات غاز طبيعي في القارة 3 دول عربية هي الجزائر ومصر وليبيا.

وبيّن التقرير أن احتياط نيجيرية يبلغ 180,490,000 مليون متر مكعب، فيما احتياط الجزائر ثانيًا يبلغ 159,054,000 ومصر 77,200,000 وليبيا 53,183,00.

وتحتل أنغولا المرتبة الخامسة من حيث أقوى احتياطي غاز طبيعي في القارة السمراء بـ 9,711,000 مليون متر مكعب.

يذكر أن ليبيا تحتل الترتيب الـ 21 عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.