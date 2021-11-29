الهلال يُلحق الخسارة الأولى بـ الصداقة في الدوري الليبي

29 نوفمبر، 2021 10:59 م
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الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24

ألحق فريق الهلال الخسارة الأولى بمضيفه فريق الصداقة في الدوري الليبي هذا الموسم في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

ويأتي اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد ضمن افتتاح الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الهلال  الوحيد مهاجمه، علي الشريف.

وذلك في الدقيقة 48 بعد أن استفاد من  كرة مرتدة من الحارس جمال سلطان ليسكنها الشباك.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الصداقة عند النقطة الثالثة.

29 نوفمبر، 2021 10:59 م
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