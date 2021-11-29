الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن أوميكرون

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أثارت، منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، مخاوف بشأن زيادة انتشار سلالة المتحور الجديد لكورونا “أوميكرون” على المستوى العالمي.

وحذّرت المنظمة، في بيان، من أن تقييم الخطر العالمي المتعلق بـ “أوميكرون” مرتفع للغاية. وقالت إن النوع الجديد من كورونا لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات.

ولفتت المنظمة، إلى أن بعض التحورات الجديدة يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك عدم يقين إزاء قدرة “أوميكرون” على التغلب على جهاز المناعة. وأضافت أن وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب “أوميكرون” على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي “أوميكرون”، مشيرة إلى أن هناك إمكانية في زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص “أوميكرون”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.

وطالبت الصحة العالمية الدول الأعضاء باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وحثّت إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19.

اجتماع لبحث مستجدات أميكرون

ومن المتوقع أن تنطلق، اليوم الإثنين، في جنيف اجتماعات تستمر لثلاثة أيام لمنظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات “أوميكرون”.

وقال دبلوماسيون، الأحد، إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة، وذلك بعد تضييق الفجوة بين طرفين يقود كل منهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسيون، أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

يأتي ذلك وسط قلق دولي متزايد بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”. وتم اكتشاف “أوميكرون” لأول مرة في جنوب أفريقيا هذا الشهر، ومازال المتحور الجديد يواصل الانتشار في أنحاء العالم.