الشويهدي يشكل لجنة التنظيم العليا لبطولة “محمد مخلوف” الدولية لسنة 2021

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أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي. قرارًا بشأن تشكيل لجنة التنظيم العليا لبطولة محمد مخلوف الدولية لسنة 2021.

ونص قرار الشويهدي. على تشكيل لجنة عليا لتنظيم بطولة “محمد مخلوف الدولية” برئاسة الأمين العام للاتحاد العام الليبي للقوة البدنية عبدالله علي الغرياني.

كما نصت المادة الأولى أيضًا على أن يكون عضو الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية سليم عمر الفارسي نائبًا للرئيس.

وتكون اللجنة بعضوية محمد سليمان البابور، إبراهيم مادي أبوبكر، خالد عبدالسميع مخلوف، علاء عوض الورشفاتي، حلمي ميلود نصرات، صالح علي الماجر، أيمن علي عكريش

وتتمثل مهام وصلاحيات اللجنة في تكليف اللجان الفرعية اللازمة لتسيير البطولة، والإعداد والإشراف والمتابعة لها. والاتفاق مع الرعاة لرعاية البطولة.

وحدد قرار رئيس الاتحاد أن تكون أيام البطولة الأربعاء، الخميس والجمعة الموافق 29 – 30 – 31 ديسمبر المقبل بمدينة بنغازي.

وأكد الشويهدي على اللجنة العليا العمل على تحديد المكان المناسب لإقامة البطولة. وذلك باتخاذ ما يلزم بشأن حجز المكان، وموافاة رئيس الاتحاد العام بما يفيد إتمام الحجز خلال 20 يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.