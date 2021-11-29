الزيات: مركز الرقابة يُفرج عن شحنة لقاح “فايزر”

أخبارليبيا24- خاص

أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الإثنين عن شحنة لقاح كورونا نوع “فايزر”.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات لـ”أخبارليبيا24″إنه تم الإفراج عن الشحنة التي وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي الأيام الماضية.

وأضاف الزيات أن الشحنة الموردة إلى ليبيا يبلغ عددها 234 ألف جرعة، تم تورديها عبر منظومة كوفاكس.

وأوضح أن الشحنة خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام، أن النتائج اظهرت بأنها مطابقة للمواصفات، ويسمح باستهلاكها بشرياً.