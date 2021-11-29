استطلاع | جريمة جديدة .. استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية للدبيبة

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

استخدام الأطفال في الدعاية السياسية جريمة يجب أن يعاقب من يقوم بها مهما كانت انتماءاتهم السياسية.

لأن ذلك يخالف قانون حماية حقوق الأطفال الذي ينص على حماية الطفل من الاستغلال بكافة أنواعه بما في ذلك الجانب السياسي. كما أن استغلال الأطفال في الدعاية السياسية في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد الموجودة حاليًا في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى انتشار روح الكراهية بين الفئات العمرية الصغيرة ودفعهم إلى العنف في سن مبكرة .

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بشأن استغلال الأطفال في الدعاية السياسية .

وأثار مشهد عدد من الأطفال بمدينة زوارة وهم يحملون لافتات ورقية بين أيديهم، لتأييد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقادات كبيرة حول انتهاك حقوق الأطفال باستغلالهم لخدمة مصالح سياسية في ظل حالة الاستقطاب الحادة في ليبيا .

وتسأل “خالد محمد” أين أعضاء لجنة الــ “75” من ما يفعله الدبيبة الآن، رغم تقديمه تعهد بأنه لم يترشح لأي منصب سيادي في الدولة .

ولفت “خالد محمد” إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش قدّم استقالته من منصبه وخجل من نفسه، موضحًا أن المسؤولين في ليبيا عكس ذلك .

أما عمر اكريم فقال إن مشاهد الأطفال الذين تم استخدامهم في الدعاية ، أصابه بالحزن الشديد والقلق البالغ على ما يتعرض له الأطفال عندما يستخدمهم البعض في قضايا سياسية.

‪ جريمة تامة

وتقول الأمينة العامة السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمياء محسن إن استخدام الأطفال في الدعاية السياسية جريمة يجب أن يعاقب من يقوم بها مهما كانت انتماءاتهم السياسية، لأن ذلك يخالف قانون حماية حقوق الأطفال الذي ينص على حماية الطفل من الاستغلال بكافة أنواعه بما في ذلك الجانب السياسي.

وتضيف لمياء أن استخدام الأطفال في الجانب السياسي تعرضهم للخطر وتغذي فيهم مشاعر الكراهية والعنف ضد مخالفيهم في الرأي، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه تمزقا للمجتمع.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأستاذ أحمد حمزة، أنه من بين الملاحظات الأساسية التي تدوّنها اللجنة في استماراتها إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية بأشكال عدة، أبرزها حضورهم في التجمعات الخطابية، وتكليفهم بتوزيع المنشورات على المواطنين، وأمور أخرى كثيرة.

وأضاف أحمد حمزة، أن الأماكن الطبيعية للأطفال لا تتعدى المؤسسات التعليمية والفضاءات الترفيهية،.

وشدد على أن المواثيق والمرجعيات الحقوقية تؤكّد على عدم السماح باستغلال الأطفال في أي أماكن وأنشطة أخرى.

وعن الوضع القانوني لاستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، أوضح أن لتلك المخالفة صبغة حقوقية، ويتم تسجيلها على غرار إلصاق المنشورات في غير الأماكن المرخص بها، أو القيام بحملات انتخابية خارج الأوقات المسموح بها، مضيفا أن مرتكب مخالفة إشراك الطفل في الدعاية الانتخابية قد يكون مستغلا لحاجة العائلات التي تسمح بتوريط أطفالها في مواقف سياسية بمقابل مادي.

انهيار أخلاقي

أما “Khiled Aghil” فيرى أنه رغم عدم وجود نصوص دستورية وقانونية تجرم استخدام الأطفال في السياسة، فإن ذلك محظور من الناحية الأخلاقية التي تمنع الزج بهم في معترك السياسة، كما أن ذلك يسيء إلى المجتمع كله وليس إلى فئة دون فئة.

ويستطرد قائلا إن القانون يحظر على الجمعيات ودور الرعاية العمل بالسياسة أو الدعاية السياسية، لأن ذلك يؤثر على استمراريتها إذا ما اتخذت مواقف سياسية معادية من أحزاب أو أشخاص تتولى السلطة يمكن أن تعرقل عملها.