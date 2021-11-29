إيواء الكفرة يسلم 18 مهاجرًا غير شرعي إلى فرع طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

سلم مركز الإيواء والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الكفرة الأحد، 18 مهاجرًا غير شرعي إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

وقال مسؤول أمني بالكفرة لـ”أخبارليبيا24″ الأحد، إن هؤلاء المهاجرين تم تسليمهم عبر مطار معيتيقة الدولي، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وأوضح أن المهاجرين كانوا محتجزين بمركز إيواء قنفودة بنغازي، وجرى تسليمهم لمركز إيواء الكفرة لترحيلهم.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه بموجب تعليمات من مكتب النائب العام، تم إيواؤهم في مركز طريق السكة بطرابلس.

يشار إلى أن الحكومة الليبية استأنفت عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، عبر مطار معيتيقة. بالتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين بعد تفاقم الوضع الإنساني داخل مراكز الإيواء وتعثر برامج إعادة التوطين الأممية.