إنفوغرافيك| أبرز تصريحات عضو فريق التفاوض في قضية لوكربي ردًا على الدبيبة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
ملف تعويضات لوكربي أقفل للأبد بموجب اتفاق عام 2008
الاتفاق نص على إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا لوكربي
نسخة الاتفاق موقعة ومحفوظة في أرشيف الدولة
ويفترض بالدبيبة أن يكون مطلعًا عليها قبل الإدلاء بدلوه
تلويح الدبيبة بفتح ملف لوكربي هو من باب الاستجداء الرخيص
حديث الدبيبة بأن التعويضات بلغت 10 مليارات دولار ينم عن جهل
الدولة الليبية لم تدفع مليماً واحداً من الخزانة العامة لضحايا لوكربي
التعويضات كانت 2.7 مليار دولار دفعتها شركات أجنبية ودول عربية