أكثر من 5 مليون برميل صادرات ميناء الحريقة النفطي في نوفمبر

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكر مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن صادرات الميناء خلال شهر نوفمبر بلغت 5 مليون و600 ألف برميل.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الصادرات توزعت على عدد 6 نواقل نفطية:

الناقلة (التبردر أجيل) شحنتها مليون برميل ووجهتها الصين.

الناقلة (فالتا ميد) شحنتها 600 ألف برميل ووجهتها إيطاليا

الناقلة (فرونت سنغافوري) شحنتها مليون برميل ووجهتها الصين

الناقلة (ريد) شحنتها مليون برميل ووجهتها بريطانيا

الناقلة (ايوروفيشون) شحنتها مليون برميل ووجهتها مناصفة بين إيطاليا وفرنسا

الناقلة النفطية (زيوس) شحنتها مليون برميل ووجهتها الصين

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. لموقعه الجغرافي المتميز داخل خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق بسبب الاحوال الجويه منذ افتتاحه عام 1967.

يشار إلى أن شركة الخليج لديها حقول صحراوية وهي حقول السرير ومسلة والبيضاء والحمادة. بالإضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الذي يستلم النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة .