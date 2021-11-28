نقابة الأطباء: سنمتنع عن التصويت في الأنتخابات

28 نوفمبر، 2021 2:03 م
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أخبارليبيا24_متابعات

أكد نقابة الأطباء أنها ستمتنع عن التصويت في الأنتخابات لكل من تجاهل مطالبهم وستقف مع من يساند كل الليبيين

أكد نقيب الأطباء في ليبيا محمد الغوج في تصريحات صحافية تابعتها أخبار ليبيا 24 أن الاعتصام الخاص بالنقابة لازال مستمرا.

وأوضح الغوج اليوم الأحد أن النقابة مستأة جدا من تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها.

وأشار الى أن تجاهل الحكومة يدفع ثمنه المواطن وأن الحكومة غير متضررة.

وقال الغوج إن الحكومة زادت رواتب بعض القطاعات وتجاهلت قطاع الصحة الذي يحوي أكثر من 300 ألف موظف.

وتابع الغوج “بغض النظر عن زيادة رواتبنا، فلدينا أطباء وفرق رصد لم يتقاضوا رواتبهم من ديسمبر 2019”.

في حين أستنكر الغوج قيام مسؤولين بالحكومة بوصف الأطباء بالمليشيات البيضاء والقطاع الفاسد. منوها إلى أنهم وتناسوا أن راتب الطبيب 723 دينارا في حين أنهم خصصوا للطالب 500 دينار منحة.

كما نوه لعقد اجتماعا بخصوص المتحور الجديد “أوميكرون” للنظر في الخطوة التي ستتخذها النقابة مشيرا إلى أن الإجراء يظل قرارا جماعيا تحت أي ظرف.

نقابة الأطباء: سنمتنع عن التصويت في الأنتخابات
نقابة الأطباء: سنمتنع عن التصويت في الأنتخابات

 

 

 

 

 

وأكد الغوج إمتناع الأطباء عن التصويت في الانتخابات الرئاسية لكل من تجاهل مطالبهم مؤكدا وقوفهم مع من يساند الليبيين دون تفريق.

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28 نوفمبر، 2021 2:03 م
6

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