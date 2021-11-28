مفوضية الانتخابات توضح نيتها من تأجيل موعد انتخابات 24 ديسمبر

28 نوفمبر، 2021 12:05 م
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مدير إدارة الإعلام في مفوضية الانتخابات سامى الشريف
مدير إدارة الإعلام في مفوضية الانتخابات سامى الشريف

أخبارليبيا24- خاص  

قال مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف. إن المفوضية ليست لديها أي نية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد 24 ديسمبر.

وأوضح الشريف في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه في حال عدم الانتهاء من مسألة الطعون وتأخرت الطعون، فالتأجيل وارد.

وأضاف مدير المركز أن التأجيل يكون من ثلاثة إلى خمسة أيام فقط. إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية، هذا في حال تأجلت.

وأفاد الشريف، أن عملية الطعون والاستئناف تسير وفق المعد لها، والتأجيل غير وراد حالياً.

وبين أنه تم تمديد تسليم بطاقات الناخبين لإتاحة الفرصة لباقي المواطنين المُسجلين لاستلام بطاقاتهم. ونطمح لتسليم أكبر عدد مُمكن من البطاقات.

وأكد مدير المركز الإعلامي أن حوالي 2 مليون وربع بطاقه تم تسليمها إلى الناخبين في مختلف ربوع البلاد.

28 نوفمبر، 2021 12:05 م
24

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