مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد يوضح العدد الذي صرفت له هذه المنحة

أخبارليبيا24

قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي. إن العدد الذي تم صرف المنحة بلغ مليون وتسعون ألف عائلة على الأشهر المستحقة بالكامل.

وأضاف البوسيفي أنهم ينتظرون تأكيد البيانات المصرفية لعدد الذي لم تصرف لهم المنحة ليتم صرفها مباشرةً.

وأوضح. أن المنحة التي تشمل الزوجة والأبناء فوق السن الـ 18 وأولاد الليبيات المتزوجين من أجانب فهي مرتبطة بقيود وإجراءات عالقة مع عدد من مؤسسات الدولة.

وذكر مدير المشروع أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تدقيق من قبل مؤسسات ذات العلاقة من وزارة العمل والمالية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد البوسيفي أن المتزوجات من أجانب تصرف المنحة لأولادهم لعدة شروط. منها أن تكون مكان الإقامة في ليبيا، وألا تتجاوز إقامتهم خارج ليبيا لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر.

وأفاد أنه يتم كذلك التحقق من حركة الدخول والخروج، وتم التنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في هذا الشأن.