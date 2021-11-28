محكمة استئناف طرابلس تقبل الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قبلت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل؛ وبذلك ألغت قرار المفوضية بشأن ترشحه.

وكان قد قدمت لمحكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عارف النايض، وعثمان عبدالجليل.

ومحمد المنتصر وعضو مجلس النواب، سيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي.

كما قد قبل الطعن المقدم من المرشح للرئاسة، فتحي باشاغا طعنا ضد ترشح الدبيبة للرئاسة.