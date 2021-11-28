في 2022.. “إنستغرام” يعمل على منافسة “تيك توك” عبر المكافآت

أخبار ليبيا 24

في يوليو الماضي أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربرغ، أن الشركة ستدفع مليار دولار للمبدعين من صنّاع المحتوى في خدمة “ريلز” عام 2022.

وفي إطار المنافسة مع تطبيق “تيك توك” الذي يشهد شعبية هائلة في العالم، أعلن تطبيق “إنستغرام” عن برنامج المكافآت لخدمة “ريلز” (Reels).

ويدفع “إنستغرام” لمن تستطيع مقاطعه المصورة الوصول إلى مشاهدات تتجاوز 58 مليون مشاهدة نحو 35 ألف دولار.

ويدعم “إنستغرام” أيضًا صغار صنّاع المحتوى، حيث يتحصلون على مكافآت تتراوح بين 600 إلى ألف دولار.

ويزيد “إنستغرام” المكافآت بمرور الوقت وحصول المقاطع على مشاهدات أعلى.

وكشف أحد صناع المحتوى، ولديه 24 ألف متابع، حصوله على مبلغ 8500 دولار مقابل مشاهدات تجاوزت الـ9 ملايين مشاهدة.

وحتى الآن، لم يعلن تطبيق “إنستغرام” قواعد واضحة حول كيفية تحديد مبالغ المكافآت.