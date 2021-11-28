رفض الطعن المقدم ضد المرشح خليفة حفتر

28 نوفمبر، 2021 6:16 م
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المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

أخبار ليبيا 24

رفضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

يذكر أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد سيف النصر.

وفي السياق كانت قد قبلت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة.

وبذلك ألغت المحكمة قرار المفوضية بشأن ترشحه.

وكانت قد قدمت لمحكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

28 نوفمبر، 2021 6:16 م
27

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