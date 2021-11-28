رسو ناقلة على رصيف الحريقة لشحن مليون برميل نفط إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي اليوم الأحد. إن الناقلة النفطية ( ZEUS ) رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 245 ألف برميل

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. بسبب موقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق بسبب الأحوال الجوية.