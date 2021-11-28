فرض “10” أيام حجر صحي إجباري على الوافدين لتونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السلطات التونسية عن شروط جديدة لقبول الوافدين على البلاد عبر المعابر الحدودية في الأول من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد تطور الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان، وظهور سلالة متحورة جديدة.

بشهادة تثبت التلقيح

وقال البلاغ التونسية الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إنه على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، إجبارية الاستظهار بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز تلقيح ضد فيروس سارس كوف-2.

كما أوضح أنه يجب على الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، إجبارية استظهار شهادة مخبرية تثبت النتيجه السلبية لاختبار PCR على ألاَّ يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.

وأوضح البلاغ، أن مدة الحجر الصحي ستكون عشرة أيام إجباري بأحد المراكز المعدة للغرض لجميع الوافدين التونسيين أو الأجانب المقيمين بالبلاد .

شروط

وألزمت قرارات السلطات التونسية لمجابهة جائحة كوفيد-19 جميع الوافدين إلى البلاد التونسية عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية بالتقيد بالشروط التالية :

الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة (10) أيام بإحدى المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري والمضمنة أسمائها بالرابط وذلك على نفقته الخاصة.

حجر إجباري

إجبارية الاستظهار عند التسجيل للقدوم للبلاد التونسية بوثيقة الحجز بما يفيد خلاص (voucher) لمصاريف النقل من المعبر الحدودي الى مركز الحجر الصحي الإجباري والإقامة وتحليل PCR .

القيام بتحليل PCR خلال 24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجة خلال اليوم العاشر من الحجر الصحي الإجباري.

في صورة إيجابية الاختبار يتم نقل الوافد المعني بالأمر إلى مركز العزل، ويتكفل المعني بالأمر غير الملقح، بمصاريف إقامته.

إجراء اختبار سريع أو PCR للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة آلية حال الوصول للبلاد. وفي صدور إيجابية الاختبار يتم نقل الوافد للإقامة بأحد مراكز العزل، ويتكفل المعني بالأمر غير الملقح، بمصاريف إقامته.

بالنسبة للوافدين بغرض التداوي، إضافة للإجراءات سالفة الذكر، ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية.

وشدد البلاغ بضرورة الالتزام من قبل الوافدين بالإجراءات المبنية أعلاه وكل مخالف تطبق عليه أحكام الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.