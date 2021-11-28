تفتيش ومتابعة الصحة تخصص نموذج لتقديم الشكاوى

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خصصت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان وزارة الصحة نموذج عبر الأنترنت لتعبئة وتقديم الشكاوى وأضافت معه خدمة قارئ QR تسهيلا للخدمة .

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك الأحد أن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان وزارة الصحة الدكتور طارق الغوج خصص نموذج لتقديم الشكاوى لمن لديه أي شكوى ضد أفراد أو مؤسسات تابعة لقطاع الصحة.

وأضافت الوزارة أن تخصيص النموذج يأتي عملا من الإدارة في متابعة ومحاسبة كل من يقوم بالتقصير تجاه تقديم الخدمات الطبية للمواطن على أكمل وجه .

وأكدت أنها ستقوم بدورها في التبين والتأكد ومتابعة الشكوى بكل مهنية ومسؤولية.

واشارت إلى أن الإدارة ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية وحساسية مثل هذه الأمور وتتعامل معها بسرية وخصوصية ومهنية تامة .

ونوهت إلى أن تقديم الشكاوى هو خدمة للصالح العام ولمصلحة البلاد لسد الخلل والتقصير والفجوة التي يحدث بسببها العجز والعبث. وكذلك زجر ومحاسبة كل من تسول له نفسه التقصير في الأمانة التي وضعت على الوزارة تجاه البلاد والمواطنين.

وكانت نقابة الأطباء قد أكدت الأحد أنها ستمتنع عن التصويت في الأنتخابات لكل من تجاهل مطالبهم وستقف مع من يساند كل الليبيين

وأكد نقيب الأطباء في ليبيا محمد الغوج في تصريحات صحافية تابعتها أخبار ليبيا 24 أن الاعتصام الخاص بالنقابة لازال مستمرا.

وأوضح الغوج اليوم الأحد أن النقابة مستأة جدا من تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها.

وأشار الى أن تجاهل الحكومة يدفع ثمنه المواطن وأن الحكومة غير متضررة.

وقال الغوج إن الحكومة زادت رواتب بعض القطاعات وتجاهلت قطاع الصحة الذي يحوي أكثر من 300 ألف موظف.