تأجيل نظر الطعن يعلق مصير سيف القذافي بانتخابات الرئاسة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تأجلت الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من الترشح، بمحكمة سبها.

وأكد محمد القيلوشي محامي نجل القذافي أن التأجيل جاء بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، وغياب أحد القضاة .

النظر في الطعن

وكان من المقرر أن تحسم، اليوم الأحد، محكمة الاستئناف سبها في قانونية ترشح سيف من عدمه، حسب القيلوشي.

وأفاد القيلوشي بأن مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة تنتهي اليوم، باعتبار أن الفريق القانوني لنجل القذافي تقدم بمطلب الطعن منذ الخميس الماضي. دون احتساب يومي (الجمعة والسبت)، أيام العطلة في ليبيا.

ورد سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

استلام البطاقات

وأصدر القذافي الخميس بياناً دعا فيه الليبيين لمواصلة استلام بطاقاتهم الانتخابية، قائلاً: “علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة”.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من، نجل القذافي، إن المحامي خالد الزايدي، سيلتقي برئيس المفوضية عماد السائح في مقر عمله للإطلاع على الإجراءات التي قامت بها المفوضية باستبعاد القذافي والبدء في إجراءات الاعتراض.

وأشارت إلى أن الزايدي سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفاً إياه بـ”القرار السياسي”.

استغلال حكم غيابي

ونقلت قناة العربية، عن محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي. قوله في تصريحات إنه “تم استغلال حكم غيابي ضد مرشحنا”. وأضاف “لا يجب تسييس القضاء”.

وقررت، المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد 25 مترشحًا للانتخابات الرئاسية، من قائمة المترشحين (الأولية) لانتخابات الرئاسة.

ومن بين المُستبعدين، سيف الإسلام القذافي. ونشرت المفوضية أسماء المُستبعدين، كما بيّنت بالخصوص الأسباب وراء استبعادهم.

عدم انطباق المادة 10

وجاء في قرار المفوضية، أن استبعاد سيف الإسلام أتى لعدم انطباق المادة 10 البند 7. وكذلك المادة 17 البند 5 من قانون انتخاب الرئيس.

وينص البند الـ7 من المادة 10 في قانون انتخاب رئيس الدولة على ألا يكون المترشح “محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”. كما أن البند الـ5 من المادة 17 فيطالب المترشح بتقديم “شهادة الخلو من السوابق”.

وكان 98 مرشحا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. واستبعدت مفوضية الانتخابات في قائمتها الأولية القابلة للطعن 25 مرشحا بينهم سيف الإسلام، الذي قدم طعنا على القرار وتم قبوله.

وشملت القائمة الأولية للمرشحين، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.