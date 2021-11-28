الكوني يبحث أليات جمع السلاح وإحتكاره ضمن سلطة الدولة

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ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني صباح اليوم الأحد في اعمال ورشة العمل حول احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون حلول جمع السلاح.

الورشة نظمها مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى بحضور آمر المركز اللواء حسين رمضان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. وممثلي وسائل الاعلام ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبحثت الورشة الحلول المطروحة لجمع السلاح تحت سلطة القانون والعوامل المعرقلة والعوامل المساعدة على جمعه.

كما بحثت دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وابراز دورها في حفظ الأمن. والعمل على إيجاد ألية صدور قوانين تنظم جمع السلاح وإلزام الجميع بالتنفيذ.

وأقترحت الورشة وضع رؤية لجمع لاحتكاره من قبل الدولة والوصول الى تصورات متكاملة بشأن جمعه. وإيقاف دخوله الى التراب الليبي خارج الشرعية واعادته للدولة واستخدامه وفق القانون.

في حين أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون تشكل عبء كبير على الدولة الليبية ودول المنطقة عموماً.

وأشار الكوني إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا وما صاحب هده الظروف من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير.

وأضاف في كلمة له في افتتاح الورشة أن وجود الأسلحة خارج سلطة القانون وما صاحب ذلك من مضار جسيمة على ليبيا والجوار الليبي والعالم.

ونوه إلى أن ذلك يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح واعادته للدولة. ومن ثم استخدامه وفق القانون وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي.