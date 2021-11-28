الكاف سيحدد موعد جديد لمواجهة الاتحاد وأنيميا 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل مباراة الاتحاد وضيفه إنيمبا النيجيري والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بالمنستير التونسية. في ذهاب دور 32 مكرر من الكونفدرالية .

ولم يتحصل إنيمبا إذن للدخول للأراضي التونسية بسبب عدم تلقيهم للجرعة الثانية من لقاح كورونا، وفقًا للإجراءات الصحية المُتّبعة دوليًا .

وبحسب الحساب الرسمي لنادي إنيمبا فإن الكاف سيحدد موعد جديدًا للمباراة. كما سيكون موعد مواجهة الإياب في نيجيريا في موعده السابق وهو 5 من ديسمبر المقبل .

الاتحاد يرفض

وأعلن فريق الاتحاد استعداداته لملاقاة فريق أنيمبا، إلا أن الفريق الضيف لا يزال غائبًا ولم يحضر إلى تونس بسبب البروتوكول الصحي .

وتتواجد حاليًا بعثة الفريق النيجيري في المغرب في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الوقائية .

وقد اقترح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في المغرب أو تقام مباراة فاصلة في المغرب في ديسمبر المقبل .

رفض المقترحات

لكن نادي الاتحاد رفض المقترح وتمسك بموعدي مباراتي الذهاب والإياب، بحسب صفحة نادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمود عبودة، أنه لن يتنازل عن حقوق ناديه فيما يخص إقامة المباراة في موعدها.

قائلًا: «رفضنا رفضًا قاطعًا مقترحات لجنة المسابقات بالكاف».

وطالب عبودة من الاتحاد الليبي بالدفاع عن حقوق النادي والضغط من أجل تلبية موقف النادي جراء ما يدور من كواليس .