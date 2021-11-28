العثور على جثة عليها آثار تعذيب ومصابة بأعيرة نارية في بنغازي

28 نوفمبر، 2021 8:53 م
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مستشفى الجلاء

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، اليوم الأحد، جثة مجهولة الهوية عليها أثار تعذيب.

وأكدت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24 أن الجثة عثر عليها بطريق الحنش بمنطقة سيدي خليفة أحد الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت المصادر “إن عناصر الأمن بمركز شرطة سيدي خليفة هم من سلم الجثة إلى المستشفى.

حيث حفظت بقسم المشرحة البشرية، لعرضها على الطب الشرعي.

وأيضا أوضحت المصادر أن الجثة عليها آثار تعذيب وطعن بآلة حادة ومصابة بإطلاق رصاص.

وأشارت أن الجثة بدأت في التحلل حيث أنه من المرجح أن عملية القتل قبل يومين أو أكثر.

28 نوفمبر، 2021 8:53 م
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