السايح: موعد 24 ديسمبر للانتخابات أقره السياسيون

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قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات هو موعد أقره السياسيون في ملتقى الحوار.

وأضاف السايح – بحسب مجلس الأطلسي” الدولي – أن الموعد الفني يكون بموافقة المفوضية، فهي المسؤولة تقنيًا عن تنفيذ العملية الانتخابية وفق المعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

وأوضح أنه من وجهة نظر المفوضية، فقد تحقّق موعد 24 ديسمبر فور تسلّمنا القوانين الانتخابية من مجلس النواب.

وأكد أن المسألة الحالية تتعلق بالمدد الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وشدد رئيس لمفوضية الحرص على أن يكون 24 ديسمبر يوم الاقتراع ما لم نخالف المعايير الدولية لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وذكر السايح أن تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية كان أحد الشروط التي أصرت عليها معظم الأحزاب السياسية.

وأضاف أن مجلس النواب وافق على إجراء الانتخابات النيابية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن المفوضية ستعمل لمزامنة مراحل العمليتين بدءً من مرحلة قبول طلبات الترشح، ومرحلة الطعون والاستئناف، وانتهاءً بمرحلة الدعاية الانتخابية.