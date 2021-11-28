البركي: إصرارنا على منع ترشح الدبيبة ليس خوفا منه في سباق الرئاسة وإنما تأسيسا لمبدأ احترام العهود

أخبارليبيا24 – متابعات

أكدت ريم البركي، المرشحة للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة بنغازي، في إدراج لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن قبول الطعن المقدم من المرشح عارف النايض والمرشح فتحي باشاغا وعضو لجنة الحوار أحمد الشركسي وأخرون ضد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يعّد بمثابة تأسيس لمبدأ احترام العهود.

البركي كتبت «إصرارنا على منع ترشح الدبيبة ليس خوفًا منه في سباق الانتخابات – فنحن نثق في خيارات شعبنا الواعي – إصرارنا هذا ينبع من ضرورة الحفاظ على ثقة شعبنا في العملية السياسية، وتأسيس لمبدأ احترام العهود».

وأوضحت البركي أن «الدبيبية تعهد بعدم الترشح للانتخابات مقابل تقلد منصب رئيس الوزراء المؤقت. أنتهى الدور . ثقتنا في القانون قوية ومستمرة.»

البركي أضافت في إدراج آخر عبر صفحتها على فيسبوك، أن البعثة الأممية لدى ليبيا كان بإمكانها إنهاء الجدل عبر بيان صحفي لها، قائلة «الأمر كان من الممكن أن ينتهي ببيان من بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا، فهي من اشترطت – لتولي المناصب في حكومة الوحدة الوطنية – شرط التعهد بعدم الترشح للانتخابات، وهو ما تم تضمينه في خارطة الطريق التي نص عليها قرار مجلس الأمن.»

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف طرابلس كانت قد قبلت، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل؛ وبذلك ألغت قرار المفوضية بشأن ترشحه.

حيث قُدمت لمحكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويذكر أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر وعضو مجلس النواب، سيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي. كما قبلت الطعن المقدم من المرشح للرئاسة، فتحي باشاغا طعنا ضد ترشح الدبيبة للرئاسة.