الأعلى للدولة يرد على مخالفات استلام البطاقات والاعتداء على محمود الورفلي

أخبارليبيا24

اعتبر المجلس الأعلى للدولة عملیات المخالفات المسجلة بعملية استلام بطاقات الناخبين تزوير ممنهجة، ويحمل المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

واستنكر المجلس في بيان له. الاعتداء الذي تعرض له عضو المؤتمر الوطني العام سابقا محمود عبدالعزيز من قبل بعض عناصر وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين أحد المراكز الانتخابية.

ودعا المجلس الأعلى للدولة وزارة الداخلية لفتح تحقيق بشأن حالات الاعتداء الموثقة ومحاسبة مرتكبيها. كما يؤكد المجلس أنه سيتابع هذه الحوادث.

وشدد المجلس على ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الحوادث للحفاظ على أهم مكتسبات ثورة فبراير وهي حرية التعبير عن الرأي.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الاعتداء بالضرب على محمود عبدالعزيز وابنه في أحد المراكز الانتخابية.

وادعى الورفلي في مقطع مرئي أن الاعتداء جاء بعد أن تبين أن ابنة أخيه تم تسجيلها في المركز الانتخابي في مدرسة الصمود في منطقة بوسليم. وسحبت بطاقتها دون علمها.