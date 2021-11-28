استئناف طرابلس ترفض الطعن المقدم ضد المرشح خليفة حفتر

أخبار ليبيا 24

رفضت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد المرشح لـ الانتخابات الرئاسية، خليفة حفتر؛ وذلك لعدم الاختصاص.

وأرجعت اللجنة أسباب الرفض إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن رفضها للطعن جاء كون أن الطعن يجب أن يقدم أمام لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي.

وذلك كونها نطاق المواطن المترشح المطعون ضده.

وأشارت اللجنة إلى أن أسباب رفض الطعن ضد المرشح خليفة حفتر كونه مقيد بمدينة بنغازي.

مشيرة أنها لا اختصاص لها بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021.