هل يستجيب السايح لدعوة أم العز الفارسي بشأن بطاقات الناخبين؟

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دعت، عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى تمديد فترة استلام بطاقات الناخبين إلى منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت، أم العز الفارسي، في الدعوة المكتوبة. على حسابها في فيسبوك. إن شريحة واسعة من الليبيين المتواجدين (مؤقتًا) في الخارج تفاجئوا بموعد تحديد استلام البطاقات للناخبين.

وكتبت الفارسي، “نحن شريحة واسعة من الليبيين المتواجدين مؤقتا خارج مدننا أو لظروف السفر، فوجئنا بتحديد موعد استلام بطاقات الانتخاب ، ورفض أي محاولة لاستلامها بواسطة التوكيلات أو من قبل الأقارب”. وأضافت، “عليه نأمل منكم إما اعتماد التوكيل أو تمديد فترة الاستلام حتى منتصف ديسمبر”.

وتابعت الفارسي، ” أتمنى عليكم مراعاة ظروفنا وألا تكونوا عائقا أمام حقنا في اختيار من يمثلنا نيابة عن الأمة”. واختتمت، “نقدر حرصكم وتعاونكم ودمتم بسلام”.

آخر موعد لاستلام بطاقات الناخبين

يأتي ذلك بينما نبهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الناخبين بضرورة التوجه للمراكز الانتخابية لاستلام بطاقاتهم الانتخابية موعد الإغلاق.

وأكدت المفوضية، على أن يوم غد الأحد هو آخر يوم لاستلام البطاقات من المراكز الانتخابية.

وأوضحت المفوضية، أنها قررت فتح مراكز توزيع البطاقات من الساعة 10:00 صباحا حتى 18:00 يتخللها فترة راحة من 13:00 الي 14:00 . وقالت، “على الناخبين التوجه للمراكز واستلام بطاقاتهم”.

وأضافت المفوضية، أن عدد البطاقات التي تم توزيعها 2 مليون و84 ألف و776 بطاقة انتخابية وزعت حتى نهاية دوام يوم الخميس.

وأشارت إلى أن التوزيع سيتوقف مساء يوم غد الأحد. وأكدت، أن من لم يستلم بطاقته غدًا لن يستطيع الادلاء بصوته يوم 24 ديسمبر.