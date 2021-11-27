هل كنا نتناول العسل بالشكل الصحيح؟
هل كنا نتناول العسل باشكل الصحيح؟
قالت طبيبة التغذية سفيتلانا فوس يرتكب الناس خطأ في التعامل مع العسل كبديل صحي للسكر.
واوضحت فوس أنه عندما يبدأ شخص ما في أكل العسل بكثرة معتقدًا أنه مفيد لجسمه، فإنه يرتكب خطأ شائعًا.
وأكدت الطبيبة إن العسل لا يمكن أن يكون مُحليًا، لأنه في حد ذاته سكر: حوالي 82 % منه يتكون من الكربوهيدرات البسيطة والغلوكوز والفركتوز.
في حين يحتوي العسل على نسبة عالية من GI مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني قدرته على رفع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.
وقالت فوس يجب الحد من استخدام العسل، مع اعتباره دواءً وليس حلوى.
ونوهت الطبيبة أن القاعدة اليومية هي ملعقتان أو ثلاث ملاعق صغيرة”، بحسب موقع “ميديك فوروم”.
ويساعد العسل في إبطاء ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناوله.ونصحت بتناوله مع منتج بروتيني مثل الجبن القريش.
العسل من أقدم الأطعمة التي عرفتها البشرية ويعلم الجميع فوائده فهو يساعد في نزلات البرد وله تأثير مضاد للالتهابات ويمكن أن يحل محل السكر.
ولكن له أيضًا موانع بالإضافة إلى التسمم الغذائي والحساسية يمكن أن يسبب العسل آثارًا جانبية أخرى لا ينبغي تناوله لأمراض وحالات معينة.
يمكن أن يسبب العسل عدم الراحة في البطن: الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب آلام شديدة في المعدة أو الأمعاء والإسهال. يجب ألا يستهلك العسل أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم حسب صحيفة “أكتوالنو” البلغارية.
اتضح أن النحل يمكنه جمع الرحيق السام يعتبر الدلفينيوم والرودوديندرون من النباتات السامة وحبوب اللقاح الخاصة بهم يمكن أن تكون خطيرة.