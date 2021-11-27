هل كنا نتناول العسل بالشكل الصحيح؟

واوضحت فوس أنه عندما يبدأ شخص ما في أكل العسل بكثرة معتقدًا أنه مفيد لجسمه، فإنه يرتكب خطأ شائعًا.

وأكدت الطبيبة إن العسل لا يمكن أن يكون مُحليًا، لأنه في حد ذاته سكر: حوالي 82 % منه يتكون من الكربوهيدرات البسيطة والغلوكوز والفركتوز.