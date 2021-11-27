نورلاند : الليبيون اليوم أقرب ما يكونوا لتشكيل مستقبل مستقر

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند أن الليبيون أقرب ما يكونوا اليوم إلى تشكيل مستقبل مستقر لهم ويتحولون من التفرق والحروب إلى المصالحة الوطنية الشاملة .

وأشار نورلاند إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم، وبناء مستقبل مستقر.

مشاركة الشباب

ودعا نورلاند – في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الملتقى الوطني للشباب الذي عقد اليوم السبت، إلى مشاركة الشباب بفاعلية في الانتخابات. المقررة 24 ديسمبر المقبل، كونهم يمثلون 50% من السكان.

ولفت إلى الدور الهام للشباب في العملية السياسية والأخذ في الاعتبار أن ما يُتخذ من قرارات لا تؤثر عليهم اليوم. ولا على الأجيال القادمة، كما أن الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد ولكنهم متفقون على مستقبل بلادهم.

استتباب الأمن

وأكدت منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون أن مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا تقع بالدرجة الأولى على الشباب.

وأكدت على أهمية دور الشباب في عملية الانتخابات القادمة واستغلال هذه الفرصة باعتبار أن الشباب هم خط الدفاع الأول. للتصدي لأية محاولات لإفشال مسيرة الديمقراطية في ليبيا.

وانطلقت بفندق ” ريكسوس ” بطرابلس اليوم السبت أعمال الملتقى الوطني للشباب بحضور رئيس المجلس الرئاسي وحوالي ” 1500 ” من الشباب. يمثلون مختلف المدن والمناطق من أنحاء ليبيا تحت شعار ” هذا وقتنا “.

كما حضر افتتاح أعمال الملتقى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات العاملة في ليبيا ومن منظمات المجتمع المدني في ليبيا.