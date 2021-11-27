منع سائقي النقل من تعبئة شاحنات الوقود المتجهة نحو غريان

أخبار ليبيا 24

أكد عميد بلدية غريان، يوسف بديري، منع سائقي نقل الوقود غريان من التزود والتعبئة داخل مستودع طريق المطار من قبل بعض أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية دون معرفة الأسباب.

وأوضح بديري لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن سائقي شاحنات نقل الوقود تعرضوا للمضايقات والاستفزاز داخل ساحة المستودع.

وذلك دون أسباب واضحة أو معرفة دور أعضاء جهاز حرس المنشآت النفطية في عمليات التزويد داخل الشركات أو المستودع.

وطالب بديري، شركة البريقة وشركات توزيع الوقود العاملة معهم وآمر حرس المنشآت النفطية بسرعة التصرف لوقف هذه التدخلات غير القانونية.

مشيرا أن البلدية ستضطر لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي معرقل، لافتا إلى أنهم لم يصلهم إجراء بخصوص أي ملاحظات بشأن تزويد المدينة بالوقود من أي جهة.

وأضاف، أنه على المواطنين الاطلاع على الأوضاع والمشاكل التي تعرقل جهود البلدية في توفير الوقود بشكل انسيابي ودائم.

وذلك لعرض بعض المشاكل التي تعترض العمل، حتى يتبين لهم من الذي يقوم بعرقلة وصول الوقود إليهم.