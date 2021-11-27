معيتيق: ليبيا تعاني من عدم قدرتها على اتخاذ قرار

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أكد المرشح الرئاسي ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق خلال لقاء بثه على حسابه الرسمي بالفيس بوك أن البلاد عاشت 10 سنوات صعبة عانى فيها الشعب أشد المعاناة.

واوضح معيتيق أن السنوات الماضية جعلت الليبيين يدركون أهمية الاختيار الصحيح لرئيس قادر على النهوض بالبلاد.

ونوه معيتيق إلى أن ليبيا تعاني من عدم قدرتها على اتخاذ قرار ما أدخلها في مماحكات دولية كثيرة.

وتابع إلى أن ليبيا تعاني من انعدام السيادة والتدخلات الدولية وتوزع القرار بين الأشخاص والمناطق والأطراف. فتحديد موعد الانتخابات والإلزام به هو أفضل طريقة والتعجيل بها ضرورة.

وأكد أنه لا يمكن انتظار أن يتفق كل الليبيين على تفاهمات معينة للوصول إلى الانتخابات. التي تؤدي لوقف نزيف الأموال ووقف استهلاك الشباب في الحروب وإيقاف خطاب الكراهية.

وشدد على أنه لا يمكن بدء برنامج للتنمية دون وجود سلطة سيادية، فكثير من الأطراف الموجودة واقعة تحت ضغوط وليست لاعبة بل تريد أن يكون لها حصة من التنمية.

ونوه بأن الولايات المتحدة من أكثر الدول إصرارًا على الذهاب لانتخابات في ليبيا، فواشنطن ترى أنه دون انتخابات لن تنتهي التدخلات الأجنبية في ليبيا، وستدعم أي رئيس قادم أيا كان هو.

وتابع:” في حال فوز أي مرشح بـ50%+ 1 سأكون عنصر إيجابي معه وسيكون رئيسا لكل الليبيين.

وتابع:” إذا شارك 70% أو أكثر من الليبيين في الانتخابات. سيكون من الصعب على أي سياسي أو أي طرف دولي الوقوف ضدها. مؤكدا أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا سببه تصارع الأطراف الليبية”.

وبين أن اتفاق وقف إطلاق النار وعودة النفط هو الذي وفر للدبيبة المال الذي تنفق منه حكومته .

وبين أن المصالحة الوطنية لا تعود بمؤتمرات كلامية ولكن باستعادة الحقوق وتعويض المهجرين عن منازلهم المدمرة، متابعا:” لا معنى للمصالحة دون القدرة على الصرف وتعويض المتضررين من أوقفت مرتباتهم أو حرموا من وظائفهم”.