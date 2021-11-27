اتفاق ليبي مغربي على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين

أخبار ليبيا 24

اجتمعت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط، ووقعت محضرا يتضمن تسهيل الحصول على التأشيرة للطلاب والمستثمرين من البلدين، وتسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين .

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، إن ذلك يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، للمملكة المغربية، خلال شهر يونيو الماضي، ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ودعوتها إلى ضرورة استئناف انعقاد اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2009م.

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وترأس الجانب الليبي في هذه الاجتماعات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة. فيما ترأس الجانب المغربي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية السفير محمد البصري.

وتم خلال هذه الاجتماعات، مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات. كما تم في الختام التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة، متضمنا الاتفاق على الآتي:

منح الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب.

تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين .

تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة.

التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين .

العمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين .

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اتفق في أغسطس الماضي مع وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، خلال زيارة رسمية للعاصمة المغربية الرباط، على تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن اجتماعا عقد بين مسؤولين من البلدين لحل مشاكل استخراج التأشيرات وعودة الطلبة والإقامات لمواطني البلدين.

وأضافت، أن اللقاء بين اللافي وبوريطة تناول سبل تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين. كما اتفقا على آليات دعم عمل الرئاسي في عمله، وتهيئة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.