فوز ثان تواليا لطائرة السويحلي بدوري كرة الطائرة

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فاز، فريق السويحلي على البشائر بثلاثة اشواط دون مقابل في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة (المنطقة الثانية) الموسم الرياضي 2021-2022.

وجاء فوز السويحلي في الشوط الأول 25-17 وواصل تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 25-11. وأنهي اللقاء بالفوز في الشوط الثالث 25-16.

‏وأقيمت المباراة، الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية من دون حضور الجمهور.

وكان السويحلي قد افتتح الموسم الجديد بالفوز على جاره الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاث أشواط لصفر.

ويسعى فريق السويحلي للتتويج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة هذا الموسم لتكون العاشرة في تاريخه.