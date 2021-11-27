عائلة غيضان في درنة تفقد الاتصال بطفلها

27 نوفمبر، 2021 7:36 م
12
الطفل المفقود عبدالفتاح
الطفل المفقود عبدالفتاح

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقدت عائلة عبدالوهاب غيضان الاتصال بطفلهم عبدالفتاح البالغ من العمر عشرة أعوام منذ أمس الجمعة في مزارع كرسة بضواحي مدينة درنة .

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر درنة سالم النعاس لأخبار ليبيا 24، إنه حتى هذه اللحظة لا يزال الطفل مفقود.

ولفت النعاس إلى أن الطفل خرج من المزرعة ولم يعد فخرجت العائلة للبحث عنه دون جدوى، فتم إبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح النعاس، اليوم السبت، أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية خرجت للبحث عن طفل عائلة غيضان .

وذكر أن فرق الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، وكذلك المواطنين هبوا للمساعدة في البحث عليه، خصوصاً أن الطفل يعاني من التوحد.

وناشد مسؤول مكتب إعلام الهلال كافة أهالي المنطقة بالمساعدة لتخفيف العبء على الإخوة المشاركين في عملية البحث .

يشار إلى أن جميع المناطق المحيطة بدرنة وكل مجتماعاتها لم تكرس جهداً للبحث عنه في الغابات والبحر ومن طائرات مروحية والهلال الأحمر والكشفية بكل معداتهم والضفادع البشرية .

الوسوم
27 نوفمبر، 2021 7:36 م
12

مقالات ذات صلة

الدكتورة عبير أمنينة

الدكتورة عبير أمنينة تكتب لأخبار ليبيا 24 .. توزيع مقاعد كوتة المرأة على الدوائر الانتخابية: المعايير الغائبة

27 نوفمبر، 2021 8:49 م
المفوضية العليا للانتخابات

المفوضية العليا تحسم الجدل بشأن تأجيل “الانتخابات الرئاسية”

27 نوفمبر، 2021 8:10 م
بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم

الأهلي طرابلس يحط في باماكو لمواجهة الملعب المالي

27 نوفمبر، 2021 7:06 م
اتفاق ليبي مغربي

اتفاق ليبي مغربي على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين

27 نوفمبر، 2021 5:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى