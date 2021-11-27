عائلة غيضان في درنة تفقد الاتصال بطفلها

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقدت عائلة عبدالوهاب غيضان الاتصال بطفلهم عبدالفتاح البالغ من العمر عشرة أعوام منذ أمس الجمعة في مزارع كرسة بضواحي مدينة درنة .

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر درنة سالم النعاس لأخبار ليبيا 24، إنه حتى هذه اللحظة لا يزال الطفل مفقود.

ولفت النعاس إلى أن الطفل خرج من المزرعة ولم يعد فخرجت العائلة للبحث عنه دون جدوى، فتم إبلاغ الجهات المختصة.

وأوضح النعاس، اليوم السبت، أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية خرجت للبحث عن طفل عائلة غيضان .

وذكر أن فرق الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، وكذلك المواطنين هبوا للمساعدة في البحث عليه، خصوصاً أن الطفل يعاني من التوحد.

وناشد مسؤول مكتب إعلام الهلال كافة أهالي المنطقة بالمساعدة لتخفيف العبء على الإخوة المشاركين في عملية البحث .

يشار إلى أن جميع المناطق المحيطة بدرنة وكل مجتماعاتها لم تكرس جهداً للبحث عنه في الغابات والبحر ومن طائرات مروحية والهلال الأحمر والكشفية بكل معداتهم والضفادع البشرية .