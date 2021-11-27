“صفقات مشبوهة”.. الشرطة الإيطالية تقتحم مقر نادي “يوفنتوس”

أخبار ليبيا 24

اقتحمت الشرطة الإيطالية برفقة مفوضي مكتب المدعي العام، مقر نادي “يوفنتوس”، وذلك من أجل التحقيق حول قضية التلاعب بالبيانات المالية.

صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، قالت اليوم السبت، إن الاتهامات تلاحق “أندريا أنيلي” رئيس يوفنتوس، ونائبه “بافل نيدفيد”.

بالإضافة إلى “فابيو باراتيتشي”، المدير الرياضي السابق، الذي يعمل حاليًا مع توتنهام.

وأوضحت أن مكتب المدعي العام يحقق، في الفترة من 2018 وحتى 2021، ويتهم يوفنتوس بتحقيق مكاسب رأسمالية زائفة تبلغ 50 مليون يورو.

في السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر حقوقية قولها إن مسؤولي يوفنتوس سيخضعون أيضًا لتحقيق جنائي في هذه القضية.

من جانبها، قالت “آنا ماريا لوريتو”، ممثلة الادعاء في تورينو، إن شرطة الأموال العامة الإيطالية فتشت مكاتب نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدينتي تورينو وميلانو بحثًا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021.