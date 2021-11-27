ترحيل 14 مصريًا ومغربيًا محكومين بالإبعاد إلى بلدانهم

أخبار ليبيا24

رحّل جهاز الشرطة القضائية 14 شخصًا من الجنسيتين المصرية والمغربية حكم عليهم في وقت سابق بالإبعاد إلى بلدانهم.

وقال، مدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة القضائية، العميد أحمد أبوكراع، لأخبار ليبيا24، إن ترحيل النزلاء المحكومين بالإبعاد جرى عبر مطار معيتيقة الدولي.

كما أوضح أبو كواع، اليوم السبت، أنه تم ترحيل 8 نزلاء من الجنسية المصرية، و6 نزلاء من الجنسية المغربية. ولفت إلى أنه كان قد حكم عليهم على ذمة قضايا في طرابلس.

وأكد، أن إبعاد المحكومين خارج الأراضي الليبية مستمر بناء على قرار القائم بأعمال النائب العام. كما أضاف أبوكراع، أن ترحيل النزلاء جاء بعد إجراء التحاليل والكشوفات الخاصة بجائحة كورونا والتدقيق في قيودهم.

وذكر، أن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، عين زارة الرئيسي، تولت عملية تجميع ونقل النزلاء المبعدين من كافة مؤسسات الاصلاح والتأهيل بالجهاز. وذلك إضافة إلى عملها الاعتيادي في إيداع الموقوفين والمحكومين بالمؤسسة، على حد قوله.

كما قال أبوكراع، إن مندوبي سفارة الصومال والسنغال زاروا خلال اليومين الماضيين مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنساء المحلية، وذلك للبدء في استخراج وثائق السفر للنزيلات من الجنسيتين لغرض ترحيلهن.

وأضاف، أن النزيلات المستهدفات بالترحيل سبق وأن حكم عليهن بالإبعاد خارج حدود الدولة الليبية.

وكانت ليبيا قد، رحلت في أكتوبر الماضي 14 نزيلًا من جنسيات عربية. وقال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، إن النزلاء الذين تم ترحيلهم 9من الجنسية المصرية و4من الجنسية السودانية، لافتاً أن هؤلاء النزلاء ارتكبوا جرائم في الدولة الليبية وصدر بحقهم أحكام إبعاد.