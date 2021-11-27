بوينو: الأولوية في ليبيا هي إجراء انتخابات نزيهة

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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو إن مصر تلعب مصر دورًا حاسمًا في دعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد بوينو في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24 أن مصر بصفتها رئيسة مجموعة العمل الاقتصادية. المنبثقة عن مؤتمر برلين التي يشارك الاتحاد الأوروبي تستطيع مساعدة ليبيا.

واوضح أن مصر تعمل على التوصل إلى اتفاق بين الليبيين. حول كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية طويلة المدى بطريقة موحدة وشفافة.

وطالب ليبيا بالتأكد من أن الاقتصاد سيصبح محركًا للسلام لا الصراع.

ونوه إلى أن الأولوية في ليبيا هي إجراء انتخابات نزيهة وشاملة في 24 ديسمبر.

كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مؤكدا أن هذا أمر ضروري لاستعادة ليبيا سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها.

ولفت إلى أن مؤتمر باريس يعد فرصة مناسبة لإبقاء ليبيا على رأس جدول الأعمال الدولي أثناء هذا المنعطف الحرج الذي تمرّ به البلاد.

واوضح أن مؤتمر باريس ركز على إجراء الانتخابات ضمن جدول زمني تحدده مفوضية الانتخابات. بدءا من 24 ديسمبر وتنفيذ خطة اللجنة العسكرية لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتابع أن وجود الاتحاد الأوروبي في مؤتمر باريس مهمًا لتأكيد استعداده لتعبئة كل ما لديه من وسائل وإمكانيات لمساعدة ليبيا في هذه العملية المعقّدة والعاجلة.