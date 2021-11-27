المفوضية تمدد فترة استلام بطاقة الناخب

27 نوفمبر، 2021 10:28 م
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بطاقة الناخب

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمديد فترة استلام بطاقة الناخب، إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 1 ديسمبر.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم السبت، أن التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين.

وأشارت المفوضية أن عدد المستلمين لبطاقاتهم تجاوز مليوني نخاب.

وقالت المفوضية: “تقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع”.

ودعا البيان المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم، للإسراع باستلام بطاقاتهم التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد”.

27 نوفمبر، 2021 10:28 م
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