المفوضية العليا تحسم الجدل بشأن تأجيل “الانتخابات الرئاسية”

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أنه “لا نية حتى الآن لدى المفوضية لتأجيل الانتخابات المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها اليوم السبت أن ذلك مربوط بسير عملية الطعون والاستئناف.

وقال مدير المركز الإعلامي للمفوضية “سامي الشريف” إن “التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حالياً.

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ولفت إلى أن “المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون”.

وكان رئيس المفوضية، عماد السايح، اعتبر مسألة إجراء الانتخابات في موعدها مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية، واحتمال التأجيل مربوط بالطعون.

إلى جانب ذلك، قررت المفوضية العليا للانتخابات اليوم السبت، تمديد فترة استلام بطاقة الناخب حتى 1 ديسمبر المقبل.

وأكدت، في بيان لها، أن “القرار جاء للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، والذي تجاوز 2 مليون بطاقة.

كما بينت أنه تقديراً للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع”.

وأشارت المفوضية إلى أن “القرار لحرصها على رفع نسبة المشاركة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت من خلال استلامهم للبطاقة التي تحدد هويتهم وأهليتهم للأدلاء بأصواتهم” .

ودعت الليبيين ممن سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين إلى استلام بطاقاتهم.

وذكرت المفوضية ، أنه “تم توزيع 2 مليون و 85 ألف بطاقة ناخب حتى الآن. من أصل 2 مليون و 857 ألف بطاقة للمواطنين المسجلين بالمفوضية”.

يذكر أنه من المفترض إغلاق باب توزيع البطاقات الانتخابية يوم 28 من نوفمبر الجاري، عبر 1906 مراكز انتخابية في جميع أنحاء البلاد. إلا أن المفوضية قررت تمديد التوزيع إلى يوم 1 ديسمبر المقبل.