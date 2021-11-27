القماطي: جواز سفر الدبيبة الأجنبي سيكون من ضمن الطعون

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قال الناشط الحقوقي حسام القماطي في تغريدة له على تويتر الجمعة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة له جنسية أخرى أجنبية.

واوضح القماطي أنه تم اكتشاف صور لوثيقة سفره الأجنبية والتي سيتم تقديمها ضمن الطعون اليوم السبت.

وقال القماطي في تغريدته “صور جواز سفر الدبيبة الأجنبي تم الحصول عليها وسوف تكون ضمن الطعون يوم غد”.

وفي نموذج تحصلت أخبار ليبيا 24 كان عبدالحميد الدبيبة قد طلب الحصول على جنسية جزيرة سان كيتس التي صدرت له في وقت سابق قبل توليه منصب رئيس الحكومة.

وتؤكد عدد من المصادر أن الدبيبة يستخدم جنسية وجواز سفر سان كيتس في إدارة أمواله.

وقالت المصادر أن الدبيبة يستخدم جنسية سان كيتس ولم يصرح بها لمفوضية الانتخابات.

في حين تابعت المصادر أن الدبيبية يستخدم جنسيته الاخرى في تسجيل بعض الشركات التابعة له.

يذكر أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب. ينص على اشتراط المترشح للانتخابات عدم حمل أي جنسية أخرى غير الليبية.

كما ينص على أن يتقدم الموظف بما يفيد توقفه عن ممارسة وظيفته قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.