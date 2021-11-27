الشرطة القضائية ترفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين المتقدمين بالطعون

27 نوفمبر، 2021 10:59 م
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محكمة استئناف سبها
مجمع المحاكم والنيابات في سبها

أخبار ليبيا 24

أكد جهاز الشرطة القضائية، اليوم السبت، أنه رفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين وحماية كافة مقار الهيئات القضائية بعد فتح باب تقديم الطعون.

وفي تصريح خاص لـ أخبارليبيا24، أكد مدير مكتب التوثيق والإعلام بالجهاز، العميد أحمد أبوكراع: “أن التأمين موجود سابقا”.

وأوضح أبوكراع أن رفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين المترشحين المتقدمين بالطعون.

كما أكد أبوكراع أنهم باشروا الخطة الأمنية التي يُشرف عليها اللواء مصطفى أبو حرارة.

وتنفذها إدارة العمليات والأمن القضائي بقيادة المقدم أسامة نجيم.

27 نوفمبر، 2021 10:59 م
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