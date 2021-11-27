الزني يبحث سبل تعزيز الشراكة مع وزارة الشباب التونسية

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زار وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني دولة تونس حيث عقد خلالها لقاء مع وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش مساء امس الجمعة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي التونسي الليبي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين بمجال الشباب.

وبحث الطرافان كيفية تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات التونسية في مجال الشباب. والاستفادة من التجربة التونسية في مجالات صياغة الرؤى القطاعية ورسم السياسات العمومية في مجالي برامج الشباب والسياحة الشبابية.

وتم في هذا المجال الاتفاق على تبادل وفود شبابية تونسية ليبية وتنظيم برنامج سياحي استكشافي ثقافي متبادل.

واتفق الوزيران على تنظيم ملتقى سنوي للقيادات الشابة يمثل فرصة للالتقاء والتواصل مع نخبة من قيادات الدولتين وصناع القرار. لكسب خبرات قيادية واستقراء تطبيقات ناجحة في القيادة.

وتم أيضا الاتفاق على تنظيم مؤتمر تونسي ليبي للإستثمار وريادة الأعمال ليكون فرصةً للتعريف بالكفاءات العلمية الشبابية التونسية والليبية. في مجال ريادة الأعمال وفتح مجالات لبعث المشاريع للشباب وجلب الاستثمارات للبلدين.

وبحث الاجتماع تفعيل التعاون التونسي الليبي في مجال الشباب من خلال تكثيف التبادل الشبابي. والمشاركات المتبادلة في الفعاليات والتظاهرات المنتظمة بالبلدين وإقامة أسابيع الإخاء الشبابية وإقامة اتفاقيات توأمة بين المؤسسات الشبابية بكلا البلدين.

وأكد الطرفان العمل على إنشاء هيكل ثنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدين يساهم في تنمية المناطق الحدودية. والنهوض بالشباب ومساعدتهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للنأي بالشباب عن المخاطر التي من شأنها أن تهدد استقرار البلدين.

وأكد الزني على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والأخوة الشبابية بين البلدين الشقيقين. والذي يسهم في النهوض بقطاع الشباب وضمان الاستفادة لشباب البلدين عن طريق البرامج المشتركة وتبادل الخبرات.

من جهته دقيش حرصه على دعم البرامج الشبابية المشتركة وتعزيز العمل الثنائي بين الجانبين. من خلال العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة. بكل من تونس وليبيا مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.