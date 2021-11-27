الأهلي طرابلس يحط في باماكو لمواجهة الملعب المالي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حطت بالعاصمة المالية باماكو بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، وذلك لمواجهة فريق “الملعب المالي” في الدور 32 مكرر من الكونفيدرالية الإفريقية .

وسيحل الأهلي طرابلس ضيفًا على فريق الملعب المالي يوم الأحد المقبل في مباراة يحتضنها ملعب موديبو كيتا .

وسيحاول ممثل ليبيا الخروج بنتيجة إيجابيه تمنحه الراحة خلال مواجهة الإياب بملعب شهداء بنينا ببنغازي .

ويعتمد الفرنسي سيموندي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة بقيادة الحارس محمد نشنوش، والمدافع احمد التربي، والظهير محمد منير. إضافة إلى مجموعه شابه يتقدمهم نور الدين القليب .

وكان الأهلي طرابلس قد استهل الموسم الجديد بفوز صعب على الشط 1-0 في أولى جولات الدوري الليبي الممتاز .

وخاض عناصر فريق الأهلي طرابلس حصة تمرينات صباح اليوم السبت تحت قيادة المدرب الفرنسي، وسط حضور جل لاعبي الفريق الذين سافروا إلى مالي.

كما يسعى أبناء المدرب الفرنسي برنارد سيموندي للعودة بنتيجة إيجابية تقرب الزعيم من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ولن تكون المباراة سهلة لممثل ليبيا الذي تأهل لهذا الدور دون أن يخوض المباراة الثانية أمام بيشارا التنزاني الذي فضل الانسحاب. ورغم فوزه بالمباراة الأولى.