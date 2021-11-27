اديل وإلبوم 30.. مبيعات هي الأكبر في أسبوع

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تخطت المغنية العالمية اديل وإلبومها الجديد 30 المبيعات خلال الأسبوع الأول من طرحه بالأسواق.

وقالت شركة القوائم الرسمية العالمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم أديل “30” سجلت في الإجمالي 261 ألفا. في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني، إيد شيران، في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبوم أديل السابق “25”، الذي طرحته قبل 6 سنوات، بحسب وكالة “رويترز”.

وتصدرت المغنية البريطانية، قوائم الأغنيات البريطانية، اليوم الجمعة، بأحدث ألبوماتها الغنائية ‏‏”30″، وذلك بعد أسبوع من طرحها له‎.‎

واوضحت الشركة: “يصبح هذا الألبوم هو رابع ألبوم يتصدر القوائم البريطانية. وبالتالي وصلت للمركز الأول في القوائم الرسمية بكل ألبوماتها المصورة. وهو إنجاز قياسي لمغنية منفردة”.

كما أشارت الشركة في بيانها إلى أن “كل ألبومات أديل السابقة حاضرة أيضا في قوائم الأسبوع الحالي”، مبينة أن ألبوم “25” في المركز 15، وألبوم “21” في المركز 18، بينما جاء ألبومها “19” في المركز 31.

وكانت أديل قد بكت قبل يومين أمام الجمهور فى المسرح وأمام شاشات التلفزيون.

وذلك بعد أن فوجئت أثناء غنائها في برنامج تلفزيوني بمدرستها القديمة.

حيث توقفت عن الغناء واحتضنتها وسط الدموع.

وأشارت صحيفة the sun إلى أن النجمة إيما تومسون كانت قد سألت أديل عن الأشخاص الذين ألهموها وتأثرت بهم عندما كانت صغيرة.

وكشفت عن أنها معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة تشستنات جروف في بالهام بجنوب لندن وتدعى ماكدونالد.