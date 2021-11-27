ابناء عائلة بومرضية من منطقة “عمر المختار” شاركوا في معارك الإرهاب حتى تحرير البلاد

أخبارليبيا24- تقرير

تقدم الكثير من الليبيين عسكريين ومدنيين لخوض المعارك لتطهير ليبيا من الإرهاب والإرهابيين ولم يتاخروا بكل ما استطاعوا ومن هذه العائلات عائلة بومرضية من منطقة عمر المختار التي خاض أربعة من أبنائها المعارك في أكثر من مدينة.

ويقول الحاج عبدالرازق بومرضية ضابط شرطة متقاعد من منطقة عمر المختار بالقرب من مدينة البيضاء شرق ليبيا :”لدي أبناء حاربوا في صفوف الجيش الليبي لحماية الوطن ضد الجماعات الإرهابية”.

ويضيف الحاج عبدالرازق :”ابني عبدالكريم أصيب ثلاث مرات خلال قتاله الإرهابيين في محاور مختلفة بين بنغازي ودرنة، كذلك ابني محمد أصيب ثلاث مرات في المعارك ضد الإرهابيين، ابني الثالث بدر أصيب هو الآخر، والرابع حمدي أصيب ونقل إلى مصر للعلاج”.

ويواصل الأب حديثه :”جميع إصابات ابنائي – وهم عسكريون باستثناء حمدي متطوع – كانت بين محاور بنغازي وطرابلس أما إصابة حمدي فقد كانت في محاور طرابلس”.

ويقول الحاج عبدالرازق :”رغم إصابة ابني محمد إلا أنه ترك المنزل وتوجه إلى المحور في الصابري في مدينة بنغازي رغم أن الإصابة تسببت له في كسور في رجليه الإثنين”.

عتاب

وذكر بالقول :”حقيقة أقولها نحن لا شيء لدينا يسوى الوطن، الوطن هو كل شيء وقدمنا ونقدم له كل مانستطيع، لكن لي عتاب على الجهات المسؤولة في الدولة بخصوص ابنائي حيث لم يتحصلوا شيء ليشجعهم على ماقدموه خصوصًا أن بعضهم لازال يعاني جراء تلك الإصابات”.

ومن جهته، يقول أحد أبناء الحاج عبدالرازق، يدعى عبدالكريم وهو آمر السرية المقاتلة في محور الصابري بإمرة العقيد فرج البرعصي:”شاركت في معارك تحرير مدينة بنغازي من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة”.

ويضيف عبدالكريم :”خرجنا بعد توجيه الأوامر العسكرية بالتوجه إلى بنغازي لتحريرها من الإرهاب والمتطرفين من الدواعش وغيرهم من الإرهابيين”.

ويتابع :”تعرضت للإصابة في محور الصابري، الأولى كانت في منطقة اللثامة عندما تقدمنا وأصبت في وجهي، وكتفي وإصابتي كانت من الإرهابي المعروف بـ”رندا العبد”.

ويواصل “نقلت لتلقي العلاج وقدمت لي الإسعافات الأولية وتم تقطيب الجراح وعدت مرة أخرى للمحور، وبعد أسبوع تعرضت للإصابة مجددًا وأصيب معي أخي بدر وتم علاجي وعدت في اليوم التالي للمحور ولم أتحرك”.

أمنية من الدولة

واستطرد :”تمنيت من الدولة أن تلتفت لنا نحن كمحاربين، وبعد تحرير مدينة بنغازي توجهنا لمدينة درنة لتحريرها من الإرهابيين وتوقف العلاج إلى هذه اللحظة”.

ويقول :”من هنا أطلب من القيادة العامة والمسؤولين ان يعتنوا بفئة المبتورين وعائلات الشهداء الذين لامعيل لهم، لابد من الاهتمام بهذه الشريحة وإضافة إلى أصحاب الإصابات البليغة الذين لازالوا يعانون منها إلى اليوم”.

وأكد بالقول :”عرضت على لجان طبية وأعطوني نسبة عجز ولن أتوقف عن مزاولة عملي وسأستمر فيه ولن أتوقف بداعي الإصابة ولاغيرها، الوطن إذا طلبني أعطيه لا مشكلة لدي”.

وأفاد عبدالكريم :”لدي إصابات في رجلي لازالت تحتاج إلى علاج وتسبب لي بين فترة وأخرى تشنجات عصبية قوية لا أستطيع النوم منها، لكني أتنازل عن حقي في العلاج لمن حالته أصعب مني”.

لن أتوقف

واستطرد :”بعد انتهاء المعارك وتحرير المدن الليبية من الإرهابيين لم أتوقف عن أداء عملي رغم تلك الإصابات ولن أتوقف عن أداء عملي وفي أي يوم يتم استدعائي سألبي النداء”.

وختم حديثه :”أناشد القيادة العامة الاهتمام بالجرحى خصوصًا عائلات الشهداء التي لامعيل لها، أما عن نفسي ربما أستطيع توفير العلاج لنفسي أم هم وضعهم صعب جدًا”.