موقف حكومة الوحدة من حادثة اقتحام محكمة سبها 

26 نوفمبر، 2021 12:44 ص
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سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أخبارليبيا24 

أبدى مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الخميس رفضه لحادثة اقتحام محكمة سبها والاعتداء الذي طال العاملين بها. 

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن اقتحام المحكمة يعد حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية. 

وأدان المجلس هذه الحادثة التي وصفها بـ”الشنعاء” نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون. 

وأعلن المجلس أنه قرر تكليف وزارتي العدل والداخلية للتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة وإعداد تقرير مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. 

وأشار إلى أنه تم إصدار التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل ضرورة مضاعفة تأمين كافة مقرات
المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وأكد مجلس الوزراء أنه لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر القادم. 

ودعا كافة الأطراف إلى احترام القوانين واحترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، أكد أن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها.

وأضاف الزايدي أنه كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات لرفض ترشح موكله.

26 نوفمبر، 2021 12:44 ص
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