مندوب بريطانيا يؤكد على ضرورة إنسحاب المرتزقة من ليبيا

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قال تشاناكا ويكريماسنغ، المستشار القانوني البريطاني لدى الأمم المتحدة، في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن بشأن ليبيا أنه يجب انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون تأخير.

في حين أشاد تشانكا على جهود لجنة “5+5” لوضع خطة عمل بهذا الشأن

وشكر تشانكا المدعي العام كريم خان على إحاطته القوية بمناسبة صدور تقريره الثاني والعشرين عن الوضع في ليبيا. وأن هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها هذا المجلس بصفته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. مؤكدا دعم بلاده له في قيامه بواجباته الهامة”.

وتابع أن المملكة المتحدة ترحب بتقرير المدعي العام وعزمه على زيارة ليبيا مطلع العام المقبل. وحث حكومة الوحدة الوطنية على تسهيل الزيارة والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق باستقلالية وفقاً لنظام روما الأساسي والقرار 1970 لهذا المجلس”.

في حين قال تشانكا: “المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعمنا الكامل للتحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام في ليبيا. والتي لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في هذه المرحلة الفاصلة من العملية السياسية. كما نشارك المدعي العام قلقه بشأن استنتاجات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة في أكتوبر 2021”.

مشيرا أن التقرير يسلط الضوء تحديداً على أهمية البعثة. مؤكدا ترحيب المملكة المتحدة بتجديد التفويض لبعثة تقصي الحقائق المستقلة. داعيا الحكومة الليبية إلى دعم البعثة بتسهيل وصولها إلى جميع أنحاء ليبيا دون قيود أو عراقيل.

في حين دعا للتحقيق في الجرائم التي اقترفت في سجن معيتيقة ومعتقل قرنادة والتحقيق في العنف ضد النساء والفتيات ومنعه.

في حين نوه إلى أن المملكة المتحدة واضحة في تأكيد وجوب حماية المدنيين في الصراع وضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وقال تشانكا: “نشعر بقلق بالغ إزاء اكتشاف المزيد من المقابر في ترهونة، ونشجع حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة تحقيقاتها واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمحاسبة المسؤولين”.

وشدد المندوب تشانكا على أهمية مسيرة المصالحة الوطنية وتوفير المساءلة والعدالة عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكِبت.