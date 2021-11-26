مسؤول بالجيش : حكم الإعدام بحق “حفتر” صادر عن محكمة تابعة “للإخوان”

0أخبار ليبيا 24

وصف مصدر عسكري مسؤول، حكم الإعدام الصادر بحق قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر من قبل المحكمة العسكرية في مصراته.

ووصف المصدر القرار بالهزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة للإخوان المسلمين”، مشددا أنه “لا يساوي الحبر الذى كتب به”.

المصدر بحسب “روسيا اليوم” القرار أصدر على أن المدعى العام بطرابلس لا يمثل الجيش والمدعى الشرعي وهو اللواء فرج الصوصاع .

يشار أن المحكمة عسكرية في مصراته أصدرت حكما غيابيا بالإعدام بحق القائد العام لـ”الجيش الوطني” خليفة حفتر.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراتة، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في “الجيش الوطني”.

وأشارت وسائل إعلام أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات الجيش الوطني كلية الدفاع الجوي في مصراته.

الحكم يقضي بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.